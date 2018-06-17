Заключенный №45343: В каких условиях Манафорт пребывает в тюрьме

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Мало кто верил, что судья вынесет решение об аресте бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа, однако это произошло. В камере с улучшенными условиями содержания тюрьмы Northern Neck появился новый «постоялец».

Американские СМИ рассказали, в каких условиях заключенный №45343. Пол Манафорт пребывает в тюрьме штата Вирджиния. Оказалось, несмотря на статус камеры, в которую отправили 69-летнего опального политика, режим содержания не слишком отличается от общих правил. В частности, у Манафорта отобрали все аксессуары, которыми он может «ненадлежаще» воспользоваться. Раз в неделю заключенный может встречаться с посетителями, а для консультаций с адвокатами определены часы по графику.

Ранее в камере, где сейчас содержится Манафорт, пребывали лидеры террористических организаций, известные наркобароны. Камера печально известна тем, что за семь лет в ней умерли четверо заключенных. Далее, если в ходе следствия вина политтехнолога в «преступных связях с Россией» будет доказана, его могут отправить в более жесткие условия федеральной тюрьмы или лагерь тюремного типа.