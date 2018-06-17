VistaNews.ru


Заключенный №45343: В каких условиях Манафорт пребывает в тюрьме

Сегодня, 10:29

Мало кто верил, что судья вынесет решение об аресте бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа, однако это произошло. В камере с улучшенными условиями содержания тюрьмы Northern Neck появился новый «постоялец».

Американские СМИ рассказали, в каких условиях заключенный №45343. Пол Манафорт пребывает в тюрьме штата Вирджиния. Оказалось, несмотря на статус камеры, в которую отправили 69-летнего опального политика, режим содержания не слишком отличается от общих правил. В частности, у Манафорта отобрали все аксессуары, которыми он может «ненадлежаще» воспользоваться. Раз в неделю заключенный может встречаться с посетителями, а для консультаций с адвокатами определены часы по графику.

Ранее в камере, где сейчас содержится Манафорт, пребывали лидеры террористических организаций, известные наркобароны. Камера печально известна тем, что за семь лет в ней умерли четверо заключенных. Далее, если в ходе следствия вина политтехнолога в «преступных связях с Россией» будет доказана, его могут отправить в более жесткие условия федеральной тюрьмы или лагерь тюремного типа.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Экс-глава предвыборного штаба Трампа может получить 305 лет тюрьмы

Компьютерная безграмотность раскрыла коррупционную схему Пола Манафорта

Настя Рыбка обречена на отсидку в типичной тюрьме Таиланда

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем