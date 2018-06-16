VistaNews.ru


Сирия ждет новую провокацию от США

Сегодня, 21:37

Есть опасения, что США вновь применит химическое оружие. Власти Сирии считают, что это делается с целью создания конфликта между курдами и сирийской армией.

Глава сирийской сети НПО по правам человека Ахмад Казем заявил, что в Ат-Танфе американскими боевиками готовится новая провокация, в которой будет применено химическое оружие. Для провокационных действий готовят курдов в лице женщин и детей, а действия США координирует с ИГ* (запрещена на территории РФ).

Казем считает, что вероятность провокации достаточно высока и преследует цель столкновения курдов и сирийской армии, чтобы нанести удар по территории Сирии.

Независимый журналист Александр Асафов отмечает, что Америка не единожды применяла химическое оружие. В следствие провокаций им удалось нанести удар по Шайрату ракетами, затем провокации спровоцировали удар по Восточной Гуте. Теперь, когда провокации немного убавились и меньше внимания уделено данному факту, Штаты могут вновь организовать провокацию и нанести сокрушительный удар по Сирии.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Минобороны РФ сообщили о подготовке «ан-Нусрой»* в Идлибе провокации

После атаки боевиков усилили охрану авиабазы в Хмеймим

Турция нанесла авиационные удары по позициям курдов в Сирии

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем