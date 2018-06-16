Сегодня, 20:16

Климкин неоднократно доказывал свою неадекватность. Однако заявлением о стремлении испортить футбольный праздник прямо «пробил дно».

В Госдуме ответили на призыв главы МИД Украины испортить ЧМ-2018 искренним недоумением и тревогой за страну, чей спикер на международной арене может высказывать подобные фразы.

Российские парламентарии, даже не хотели верить, когда им цитировали слова главного украинского дипломата, сравнимые с заявлениями трехлетнего карапуза в детской песочнице, обиженного сверстниками.

Однако факт остается фактом, и российские депутаты пожелали Климкину «доброго душевного здоровья», а также больше обращать внимание на репрессии против журналистов в собственной стране. Призывы к освобождению Сенцова, осужденному за подготовку террористического акта, являются дешевой спекуляцией, по мнению российских депутатов.

Кстати, парламентарии предложили пересмотреть свои пламенные призывы освободить Надежду Савченко.