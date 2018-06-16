В ДНР уничтожен американский комплекс под Зайцево

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Вчера ДНР уничтожили американский комплекс, который применили украинские силовики при обстреле поселка Зайцево, который находится на окраине города Горловка.

Комплекс американской разведывательно-сигнализационной аппаратуры «Рембасс-2» может распознать фигуру человека на расстоянии до 75 метров, военную технику до 350 метров», - доложил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

При обстреле окраин Горловки была ранена женщина.

Чтобы защитить мирных жителей от обстрелов ВСУ, военнослужащие ДНР уничтожили огневые точки противника. При подавлении боевых позиций ВСУ не использовались вооружения, которые запрещают минские соглашения. В результате ликвидации огневых точек противник понес ощутимые потери.

Стало известно, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу Кировску. В городе проживают мирные жители: старики, женщины, дети. Расположен Кировск на территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Обстреляли город ночью, когда люди спали.

Наблюдатели ОБСЕ сообщили, что с начала года на Донбассе погибли 29 и ранены 109 мирных жителей.