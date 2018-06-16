В Афганистане нарушили временное перемирие

Сегодня, 18:11

В Афганистане снова прогремел взрыв. Произошло это во время встречи афганцев с группировкой «Талибан»*.

В городе Джелалабад должно было быть перемирие. Правительство договорилось с боевиками о временном прекращении огня. Страна отмечает конец месяца Рамадана и праздник Ураза-Байрам. Планировалось, что затишье будет продолжаться до 19 июня.

Однако противников ничего не остановило и они нарушили его. Сегодня произошел взрыв в провинции Нангархар, где погибли около двадцати человек. Афганское правительство продолжает бороться с талибами и «Исламским государством»*.

Движение «Талибан»* (запрещено на территории РФ) отрицает свою причастность к взрыву.