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В Афганистане нарушили временное перемирие

Сегодня, 18:11

В Афганистане снова прогремел взрыв. Произошло это во время встречи афганцев с группировкой «Талибан»*.

В городе Джелалабад должно было быть перемирие. Правительство договорилось с боевиками о временном прекращении огня. Страна отмечает конец месяца Рамадана и праздник Ураза-Байрам. Планировалось, что затишье будет продолжаться до 19 июня.

Однако противников ничего не остановило и они нарушили его. Сегодня произошел взрыв в провинции Нангархар, где погибли около двадцати человек. Афганское правительство продолжает бороться с талибами и «Исламским государством»*. 

Движение «Талибан»* (запрещено на территории РФ) отрицает свою причастность к взрыву.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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