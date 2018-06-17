Михаил Боярский поддержал решение повысить пенсионный возраст

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Российский актер и певец, народный артист РСФСР Михаил Боярский выступил за увеличение пенсионного возраста.

Такое решение было утверждено правительством Российской Федерации. Дмитрий Медведев выдвинул предложение поэтапно начать увеличение пенсионного возраста с 2019 года.

В результате принятия этого закона, мужчины будут выходит на пенсию с 65, а женщины с 63 лет. Боярский считает, что эта мера поможет отодвинуть наступление немощи, продлить возможность вести активный образ жизни. Увеличивается продолжительность жизни в стране.

Люди хотят и могут работать, по мнению артиста. Правительство РФ на своем заседании 14 июня одобрило законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста.

По словам спикера Валентины Матвиенко, пенсионная реформа может быть принята осенью 2018 года. Такое повышение пенсионного возраста она считает «самым мягким сценарием, который можно было придумать».

Несмотря на свой возраст, Михаил Сергеевич продолжает вести активный образ жизни, является большим любителем футбола, заядлым болельщиком питерского «Зенита».