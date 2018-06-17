Премьер-министр Турции уверен в политизации "Евровидения"

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Турецкий премьер-министр жестко раскритиковал победительницу "Евровидения-2018". Об этом он рассказал в видео на канале в YouTube.

Бинали Йылдырым считает, что в Лиссабоне нечестно выставляли оценки. Он назвал израильскую певицу Нетту Барзилай «очень слабой» участницей. Также он уверен в политизации песенного конкурса. Турецкий представитель уверен, что все это было сфабриковано, чтобы провести песенное состязание в 2019 году в «оккупированном» Иерусалиме. Между тем, после объявления победы Израиля, Турция отказалась от участия в 2019 году.

Сам Израиль сообщил, что проводить планируют в Иерусалиме. Однако многие считают эту идеи «не лучшей». Это может вызвать религиозные и политические разногласия между представителями стран. Также с подобной просьбой обратилось и само руководство "Евровидения".