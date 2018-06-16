Эксперт: Запад продолжит финансировать Украину и поддерживать «Антироссийский» проект

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Известный журналист Станислав Смагин пообщался с ведущим программы «Мнение» Сергеем Веселовским. По словам политолога, интерес в процессе не потеряла ни одна из сторон.

Эксперт настаивает, что Запад продолжит финансировать Украину и поддерживать «Антироссийский» проект, потому что такое положение выгодно каждому из участников процесса. Смагин отметил, что на 2019 год в программах Госдепа и Пентагона рассматривают увеличение сметы на помощь украинской стороне на 70 миллионов долларов.

Журналист подчеркнул, что в качестве так называемой помощи Украине американцы на самом деле финансово поддерживают страну во имя выгоды для самих себя, ведь последствия такой процесс имеет вполне ожидаемые. По словам Смагина, проект «Антироссия» является выгодным для США.