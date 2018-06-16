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Италия борется с нелегальными суднами с беженцами

Сегодня, 15:24

Маттео Сальвини заявил, что Италия не будет принимать больше «незаконных» мигрантов у себя на портах. Об этом он сообщил у себя в социальных сетях.

Вице-премьер решительно настроен бороться с нелегальной миграцией в Италии. Недавно, 11 июня, страна отказалась пропускать судно организации SOS Mediterranean Aquarius. Не остановило правительство и то, что беженцев было более шестисот человек, включая женщин и детей.

Мировое сообщество вовсе было недовольно таким резким решением. Организации ООН и ЕС призывали «одуматься». Президент Франции и канцлер Германии также высказались по поводу запрета Италии. В то время, как Макрон назвал действия итальянцев «неблагоразумными», то Ангела Меркель напомнила, что в Европе существует проблема беженцев. И если ее не решать, то ЕС может очень сильно пострадать. Однако Испания все же взяла на себя судно «Аквариус» и сделала одной проблемой меньше.

«Да будет им известно, что Италия больше не желает быть причастна к незаконной миграции, поэтому им придётся искать другие порты — не в Италии», - сообщил министр внутренних дел Италии у себя в Facebook.

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