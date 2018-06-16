Синдзо Абэ говорит о денуклеаризации КНДР

Сегодня, 13:45

Премьер-министр Японии рассказал каналу Yomiuri TV о возможной денуклеаризации Северной Кореи. После встречи с Трампом это может стать действительностью.

Синдзо Абэ считает, что следует создать фонд для обезоруживании КНДР. Весь мир знает, что эта та страна, которая всегда «готова» к войне. Хотя как утверждают политологи, Корея слабая в военной сфере. Однако все поддерживают идею Японии о нейтрализации ядерного оружия в КНДР.

В начале июня, 2-го числа впервые встретились главы США и Северной Кореи. До этого это были враждующие стороны. По итогу их встречи можно сказать, что все прошло «гладко». И в конце они подписали договор о денуклеаризации ядерного оружия взамен на предоставление Америкой гарантий безопасности. После этого Трамп отлично отозвался о Ким Чен Ыне и поделился, что «хотел бы выстроить с КНДР хорошие отношения».

Российский политолог Станислав Бышок поддержал намерения японских властей и поделился своим виденьем ситуации. Он считает нормальным переживания главы Северной Кореи, ведь обезоружив страну он может лишиться правления своего « самого закрытого государства» и на нем закончится династия Кимов.

Теперь ожидаются дальнейшие действия Ким Чен Ына.