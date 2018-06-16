Адвокат: Трамп не помилует фигурантов дела «российского вмешательства»

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Президент рассматривал подобные варианты, однако воспользоваться этим правом считает необходимым в крайнем случае.

Адвокат Рудольф Джулиани сообщил, что Дональд Трамп не помилует фигурантов дела «Российского вмешательства», которые уже задержаны и доставлены под стражу. Правозащитник отметил, что необходимо доказать связь задержанных и России, что в данный момент еще не произошло. Тем не менее, о своем праве президент знает.

Джулиани подчеркнул, что Трамп готов пойти на уступки лишь в том случае, если появятся доказательства необоснованного обвинения фигурантов и судебной ошибки. Сейчас в списке задержанных по делу появился глава предвыборного штаба американского главы Пол Манафорт, однако связь у него прослеживается лишь с Украиной.