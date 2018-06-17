Российский Т-14 "Армата" угрожает НАТО

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Разработки ученых России превосходят всю существующую боевую технику. НАТО стоит побеспокоиться возможностями нового танка Т-14.

Российский танк Т-14 «Армата» по своим характеристикам превосходит все оружие, которое существует у НАТО. На танке установлена специальная броня, которая защищает танкистов от поражения осколками снарядов. Также НАТО угрожает башня танка, которая может управляться как с помощью водителя, так и беспилотно. В скором времени на «Армату» прикрепят 152-мм оружие, аналогов которого нет в современном мире. Ранее сообщалось о том, что американские самолеты очень легко подбить, из-за того, что на них не установлены датчики слежения. Поэтому, пилот не сможет увидеть приближение другого самолета. Кроме этого, эксперты в США высказали свои опасения, что Россия может скрывать и другое опасное оружие, которое грозит НАТО.