Сэнфорд: Трампу разрешили врать без всяких последствий

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Политик, в течение 16 лет являвшийся губернатором Южной Каролины, прежде чем уйти со своего поста, откровенно и нелицеприятно высказался о президенте США. При этом Марк Сэнфорд заверил, что им не движет чувство обиды, а тем более, мести.

Сэнфорд в своем интервью американскому телеканалу безапелляционно заявил, что Дональду Трампу разрешили врать без всяких последствий и не только в среде республиканцев. Глава Белого дома уже не опасается, что его поймают на лжи, потому как он смог в своей внешней политике применить иезуитское правило – разделяй и властвуй. По мнению Стенфорда, Трамп за короткое время успел собрать вокруг себя команду льстецов и подхалимов, лояльность которых, обязательно поощряется.

Говоря о лояльности Трампу, Сэнфорд не в последнюю очередь имеет в виду Кэти Аррингтон, которая выиграла губернаторские выборы в Южной Каролине и скоро вступит в должность вместо него. По словам конгрессмена, Аррингтон добилась своего только после тог, как публично назвала Республиканскую партию, партией Дональда Трампа. Президент заметил старания Кэти и многословно похвалил ее в социальной сети. Марк Сэнфорд, в свою очередь, публично заявил, что всегда присягал и присягает американскому флагу, а не президенту Дональду Трампу.