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Украинский танк сломался прямо во время биатлона в Германии

Сегодня, 11:42

Украина заняла последнее место в соревнованиях. Танкисты объяснили причину, почему они не смогли выстрелить из оружия.

Ранее в Германии состоялся конкурс Strong Europe Tank Challenge, в котором приняли участие танкисты из многих стран. Капитан украинской военной техники Роман Багаев, который ранее служил в ВСУ в Волыни, сообщил, что причиной проигрыша стал неисправный танк Т-84, а также плохая спецподготовка танкистов. Сообщается, что во время биатлона в Германии, сработал только один танк из четырех. Во всех остальных трех танках снаряд был неправильно заправлен, либо не сработали нужные датчики. Система показывала, что танк не заряжен, хотя снаряды были. Танки, которые должны были участвовать в биатлоне, прибыли только в марте, но после нескольких тренировок техника вышла из строя. Пока военные машины были в ремонте, танкисты никак не могли тренироваться.

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