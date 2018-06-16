Трамп восхитился Ким Чен Ыном и его подчиненными

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Президент CША сообщил, что хочет быть похожим на главу КНДР. Также Трамп пришел в восхищение от подчиненных Ким Чен Ына.

Президент США встретился с главой КНДР, и поделился своими впечатлениями после конференции. Трамп очень доволен своим знакомством с Ким Чен Ыном, и хочет, чтобы политики его страны вели себя также, как и люди лидера Корейской республики. «Он глава своей страны и очень силен, это видно. Люди Ким Чен Ына слушаются и уважают своего лидера, я хочу, чтобы мои люди были такими же», - сообщил Трамп. До этого президент США рассказал, что у него очень хорошие отношения с лидером республики Корея. Однако эксперты говорят, что КНДР не станет полностью подчиняться США, и такие дружные переговоры в скором будущем перерастут во вражду.