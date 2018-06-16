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Конгрессмен сообщил, когда рванет «долговая бомба» США

Сегодня, 07:36

Про глобальные внешние займы Вашингтона раньше не принято было упоминать. Внутриполитические разногласия открыли скрытые аспекты экономического положения страны.

Конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс, вероятно, из лучших побуждений сообщил, когда рванет «долговая бомба» США и страна придет к неминуемому дефолту. Биггс назвал «точкой невозврата» 2026 год. Уже в этом году сумма бюджетных ассигнований почти в два раза превысила реальный порог и составила 1 триллион 300 миллиардов долларов. США, которые всегда находились в выигрышном положении, потому как печатали мировую валюту, теперь должны «оглядываться» на евро и юань.

Старая система, по мнению конгрессмена, ведет к долговой яме, из которой не выбраться. Стоит только странам, доверившим свои активы облигациям США, потребовать их возврата, система рухнет и останется лишь обесценить деньги до тех пределов, которые были во время Великой депрессии. Конечно же, многие аналитики не согласны с алармистскими заявлениями политика, однако экономисты не спешат опровергать его слова.

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