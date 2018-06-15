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В Украине назревает скандал из-за признания Трампом российского Крыма

Сегодня, 19:20

Украинцы взъелись на президента США Дональда Трампа. Глава государства объявил лидерам G7, что полуостров является российским.

В Украине назревает скандал из-за признания Трампом российского Крыма. Украинские журналисты активно комментируют такое заявление американского лидера. Напомним, что Трамп заявил лидерам G7, что полуостров является российским, так как жители говорят на русском языке, а также спросил у G7, почему они на стороне Украины, ведь эта страна является одной из самых коррумпированных в мире.

Украинский журналист Айдер Муждабаев заявил, что Трамп просто бот Путина, так как произносит заученные фразы из «Кремлевской методички», а также выразил свои опасения касаемо наступления 3-й мировой войны.

Аркадий Бабченко тоже не обошел стороной заявления американского главы государства. Он заявил, что в таком случае Брайтон-Бич тоже считается российским, так там все говорят по-русски, Майями – испанским, потому что там испаноязычные жители, а США – английским, ведь там все говорят на английском языке.

Белый дом отказывается комментировать заявления Трампа. Пресс-секретарь заявила, что не знает ни о каких заявлениях, а комментировать чьи-либо частные дискуссии, в которых она не участвовала, отказалась.

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