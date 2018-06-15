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Президент Чехии скептически отнесся к ядерному разоружению КНДР

Сегодня, 19:44

Милош Земан, как наиболее прагматичный лидер стран Восточной Европы, не намерен поддаваться на заявления и обещания политиков. Об этом он и сообщил в своем недавнем интервью.

Президент Чехии скептически отнесся к ядерному разоружению КНДР, так как в отличие от президента США Дональда Трампа является политиком, а не бизнесменом. По мнению Земана, Ким Чен Ын не собирается лишаться своего главного козыря, который помогает ему сохранять равновесие сил. Чешский лидер при этом, довольно неожиданно провел аналогию с гитлеровской Германией. Однако, по мнению политологов, это был «реверанс» в сторону Запада.

Земан сравнил сингапурский саммит с партией в шахматы, где каждый из игроков играет по собственным правилам, а потому победителей в этой игре не будет. Хрупкое равновесие может быть нарушено в любой момент. Учитывая личности Трампа и Ким Чен Ына, долго ждать не придется. Поэтому необходимо участие третьих сторон, считает Земан.

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