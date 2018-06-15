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Андрей Доманский провел оценку между состоянием камеры Кирилла в предыдущий и в этот раз. Оказалось, что украинская власть не намерена облегчить задержанному нормальные условия, с ним «обращаются так же, как и с другими».

После проведения очередной встречи со своим подзащитным, адвокат Вышинского раскрыл условия содержания журналиста. Находясь в контакте в главредом «РиаНовости Украина» Думанский подтвердил продолжение ситуации с игнорированием Киева ситуации с подзащитным.

По словам адвоката, на журналиста не оказывается психологического давления, но свиданий с семьей не разрешают. Месяц назад, жена Вышинского подтвердила, что мужу запретили видеться с родными. Попытка оказалась неудачной, и теперь связь с Кириллом держат через его правозащитника.