«Пусть убедится»: Поклонская пригласила Трампа в Крым

Сегодня, 17:19

Депутат Государственной думы одной из первых отреагировала на информацию о словах президента США по поводу принадлежности Крыма. Хотя в трактовке заявления главы Белого дома на саммите G7 есть множество разночтений.

Тем не менее, Наталья Поклонская пригласила Дональда Трампа в Крым, который президент якобы назвал российским, потому что там «разговаривают на русском языке». Российский парламентарий считает, что пусть Трамп сам убедится в правильности своего высказывания, после общения с жителями полуострова.

Поклонская при этом, призвала американские СМИ перестать трусливо замалчивать фразу своего президента. Поклонская выразила уверенность, что после визита в Крым, Трамп наконец поймет политику России и своей дальнейшей политикой докажет свою самостоятельность, как лидера великой страны. Напомним, ранее прошла информация из неких источников, что глава Белого дома, выступая перед лидерами «семерки» заявил, что Крым российский, а Украина является самой коррумпированной страной Европы.