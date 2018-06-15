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«Пусть убедится»: Поклонская пригласила Трампа в Крым

Сегодня, 17:19

Депутат Государственной думы одной из первых отреагировала на информацию о словах президента США по поводу принадлежности Крыма. Хотя в трактовке заявления главы Белого дома на саммите G7 есть множество разночтений.

Тем не менее, Наталья Поклонская пригласила Дональда Трампа в Крым, который президент якобы назвал российским, потому что там «разговаривают на русском языке». Российский парламентарий считает, что пусть Трамп сам убедится в правильности своего высказывания, после общения с жителями полуострова.

Поклонская при этом, призвала американские СМИ перестать трусливо замалчивать фразу своего президента. Поклонская выразила уверенность, что после визита в Крым, Трамп наконец поймет политику России и своей дальнейшей политикой докажет свою самостоятельность, как лидера великой страны. Напомним, ранее прошла информация из неких источников, что глава Белого дома, выступая перед лидерами «семерки» заявил, что Крым российский, а Украина является самой коррумпированной страной Европы.

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