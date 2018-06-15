Трамп сообщил, что между ним и Ким Чен Ыном появилась "хорошая химия"

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На прошедшем в Сингапуре саммите президент США и лидер Северной Кореи сумели договориться о становлении нормальных взаимоотношений между Пхеньяном и Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи между ним и главой Северной Кореи Ким Чен Ыном появилась "хорошая химия". Такое заявление сделал Трамп во время своего интервью СМИ, и сделал акцент на том, что считает отношения двух государств просто фантастическими.

По словам американского президента, уже совсем скоро КНДР намерена приступить к денуклеаризации (созданию зоны, свободной от ядерного оружия). Намерение заявлено в декларации.