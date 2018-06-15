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Валентина Матвиенко сорвала голос, болея за сборную России

Сегодня, 16:32

Парламентарий призналась, что была настолько эмоциональна, что ее голос пострадал. Она также поделилась своим мнением касаемо дальнейших перспектив сборной.

 

Спикер СФ Валентина Матвиенко во время первого матча ЧМ – 2018, сорвала голос, болея за сборную России. Об этом она рассказала журналистам во время визита в Саранск. Матвиенко отметила, что такой грандиозной победы от российской сборной никто не ожидал, и выразила уверенность в том, что следующий матч пройдет не менее успешно.

Спикер поздравила игроков, а также назвала ЧМ – 2018 «планетарным событием», вызывающим гордость за страну и всех болельщиков. Она отметила старания России преобразить города, в которых будут проводиться матчи, сказав о том, что появилась новая инфраструктура. Матвиенко отметила и изменения в Саранске, который получил новое дыхание. Парламентарий подчеркнула, что все мероприятия поспособствовали развитию спорта в стране, в частности, детского. Она заявила, что через 5 лет в России появится такая сборная, которая обыграет любых других игроков.

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