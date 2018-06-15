«Это приемлемо»: Матвиенко о том, как примут закон о повышении пенсионного возраста

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Глава Совета Федерации заявила, что с этим затягивать не стоит. В качестве законопроекта предложение правительства оформят уже в сентябре.

Валентина Матвиенко рассказала о том, что инициатива кабинета министров появилась в нужное время. Для сенатора очевидно, что для улучшения экономики РФ нужно, чтобы люди больше и дольше работали. Для этого стоит задуматься о повышении пенсионного возраста.

Кроме того, это нужно сделать из-за демографической ситуации. Дело в том, по словам Матвиенко, что к 2030 году половина россиян будут пенсионерами пожилого возраста. Поэтому оставить вопрос следующим поколения нельзя.

Для Матвиенко поднятие пенсионного возраста не носит шокового характера. По её словам, будет переходной период в 10 лет для мужчин и в 16 для женщин. Этот приемлемо, а сценарий, как уточняет сенатор, самый мягкий.

Также глава Совфеда рассказала, как примут указанный закон. Оказывается, что произойти это может уже в сентябре текущего года. После того, как законопроект внесут в Госдуму РФ, его отправят в регионы, которые могут высказать своё недовольство.