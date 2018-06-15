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Захарова прокомментировала желание Норвегии удвоить военный контингент США

Сегодня, 16:13

Осло на фоне антироссийской истерии намерено пойти на шаги, которые даже в годы «холодной войны» назвали бы беспрецедентными и неадекватными с точки зрения международной политики. Тем не менее, очередной шаг сделан и получил оценку российской стороны.

Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала желание Норвегии удвоить военный контингент США в стране. По словам российского представителя, делая подобные заявления, правительство скандинавской страны формально дезавуирует ранее заявляемые Осло принципы по неприемлемости размещения иностранных войск на постоянной основе в мирное время. Захарова при этом, призвала задуматься норвежскую сторону о том, какую угрозу их стране представляет Россия.

На протяжение десятилетий Норвегия периодически заявляла о мифических советских подводных лодок в ее территориальных лодок, однако даже тогда, когда мир был расколот на два геополитических полюса, Осло воздерживалось от приглашения войск США на свою суверенную территорию. В то время, как Евросоюз все больше задумывается о практической пользе американского присутствия на территории стран Старого Света, Норвегия делает радикальные и ни на чем не обоснованные предложения.

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