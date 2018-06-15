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Гудков о запрете на участие в выборах мэра Москвы: «Не мэрии это решать»

Сегодня, 15:55

Политик заявил, что он пойдёт законным путём – регистрация во МГИКе. Он собрался идти до конца, а также заявил о таинственном «плане «Б»».

Недавно в мэрии решили не допустить на участие в выборах мэра Москвы оппозиционных кандидатов Дмитрия Гудкова, Илью Яшина и Антона Красовского. Власти приняли решение не помогать им с предоставлением муниципального фильтра, чтобы в компании приняли участи только системные стандартные партии, а сами выборы проходили без разоблачающих и скандальных политиков-оппонентов.

Источник, близкий к Кремлю, заявил, что Собянин не хочет и ему не нужно бороться за место мэра с Гудковым, Яшином и Красовским. Такие оппозиционные кандидаты ему не нужны. Эту информацию подтвердили и члены избирательной компании Собянина.

Дело в том, что для участия в выборах кандидатам нужно пройти муниципальный фильтр – собрать 110 подписей депутатов в 110 районах. Сейчас такие ресурсы есть только у «Единой России».

В мэрии же решили, что кандидаты от несистемной оппозиции в выборах не нужны. Компания «весёлой» не должна быть, как заявили источники, поэтому кандидаты будут самые «скучные».

Гудков же в своём Telegram-канале решил высказаться о запрете на участие в выборах мэра Москвы. Он заявил, что не мэрии это решать, кого пускать на выборы, а кого нет. Оппозиционер добавил: «В нашей системе избирателям этого делать тоже не дают». Поэтому Гудков пойдёт законным путём – регистрацией в МГИКе. Кроме того, у него еще есть и «план «Б»».

Ранее Гудков высказался о шансах Собянина выиграть выборы мэра.

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