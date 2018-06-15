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Политика Трампа вызовет проблемы с дыханием у людей

Сегодня, 16:03

Такое сенсационное заявление сделали ученые Гарвардского университета, проанализировав политику президента США в сфере экологической безопасности. Тем не менее, государственные чиновники опровергают отчет исследователей, как «антинаучный».

Политика Дональда Трампа вызовет проблемы с дыханием у людей, сообщили ученые, добавив, что предлагаемые администрацией Трампа изменения в экологической политике приведут к дополнительным 80 000 смертям за ближайшее десятилетие. Известный подвижник общественного здравоохранения Дэвид Катлер и статистик Франческа Доминики утверждают, что даже при использовании «чрезвычайно консервативной оценки», политика Трампа вызовет проблемы с легочными патологиями. Например, администрация Трампа хочет отменить план Барака Обамы по возобновляемым источникам энергии и отказаться от угля.

Также, по мнению ученых, нынешняя администрация намерена полностью вывести США из Парижского соглашения по климату и восстановить глобальный приоритет промышленных предприятий. Агентство по охране окружающей среды, возглавляемое одиозным Скоттом Пруиттом, опровергло выводы ученых, назвав их отчет не научным, а политизированным. Теперь суть исследования экологов погрязнет в бесконечных юридических тяжбах на предмет «науки и политики».

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