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Навальный и Гудков озаботились стоимостью и пропагандой ЧМ-2018

Сегодня, 13:41

Представители «несистемной оппозиции» поневоле вынуждены признать свершившийся факт мирового значения, но не могут смириться с очередным успехом «путинского режима». Высказывания «противников Кремля» по этому поводу, широко цитируются в западной прессе.

Алексей Навальный и Дмитрий Гудков озаботились стоимостью и пропагандой ЧМ-2018. «Вождь широких школьных масс», не успев выйти после очередного административного ареста, заявил, что потраченные на чемпионат 13 миллиардов рублей, были банально разворованы коррупционными кланами, приближенными к Кремлю. При этом оппозиционер не пояснил, за какие деньги были построены новые аэропорты, стадионы и туристическая инфраструктура более чем в семи регионах России.

В свою очередь, «потомственный политик» Дмитрий Гудков считает, что победа российской сборной над Саудовской Аравией в стартовом матче, станет лишним пропагандистским поводом для «путинского режима». По мнению Гудкова, не может быть спортивного праздника, когда в неволе голодают такие политзаключенные, как Олег Сенцов. Добавим, осужденный за подготовку террористического акта в Крыму. Оба оппозиционера в своих текстах вспоминают пенсионеров, которым бы пригодились те деньги, которые были потрачены на ЧМ-2018.

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