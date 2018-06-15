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Песков ответил молчанием на информацию BuzzFeed о признании Трампом Крыма

Сегодня, 13:25

Пресс-секретарь президента России не оценивал подобные данные. Высказывания американского лидера не возможно проверить на аутентичность, из-за этого «новость» не получила малейших слов со стороны Кремля. Издание BuzzFeed опубликовало якобы высказывание Трампа о том, что Крым российский из-за того, что там живут люди, разговаривающие на русском языке.

 Песков ответил молчанием на информацию BuzzFeed о признании Трампом Крыма. Такая реакция Кремля обусловлена бездоказательностью со стороны издания BuzzFeed. Согласно данным их корреспондентов, президент Дональд Трамп сказал лидерам G7, что Крым русский, потому что все, кто там живет, говорят по-русски, согласно двум дипломатическим источникам.

Трамп сделал замечания во время обсуждения иностранных дел на саммите G7 в Канаде. Во время совместных обсуждений Дональд Трамп задавался вопросом, почему лидеры G7 встали на сторону Украины, а не поддержали Россию и Путина. Эту информацию сообщил источник, приближенный к политикам. Однако обсуждать подобные темы заранее не договаривались и обошлись без громких заявлений. Белый дом не ответил на просьбу о комментарии.

«Я не знаю ни одного подобного комментария. Я знаю, что об этом сообщалось, но я не собираюсь комментировать частный разговор, в котором я не участвовал», - сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

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