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На Украине Тимошенко на форуме оценила раздетого догола мужчину

Сегодня, 12:56

Необычный перформанс стал сенсацией не только для участников мероприятия, но и для всех. Неожиданный фанат показал наглядно какой курс выбирает Украина в политике будущего, указав на свою часть тела. Его татуированное тело стало достоянием глаз главы «Батькивщины».

На Украине Тимошенко на форуме оценила раздетого догола мужчину. Инцидент имел место быть на форуме «Новый курс Украины», где обсуждались «важные» вопросы. Подобные курьезы уже неоднократно случались с Тимошенко.

Например, в одном из городов рядом с ее презентабельной внешностью оказались оголенные попы четырех женщин.

Чем закончится сегодняшний случай предвидеть легко – этот жест был планом в выступлении политика с «косой» для привлечения большего количества зрителей к ее персоне.

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