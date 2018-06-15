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В суде Херсона пройдет рассмотрение ходатайства по делу Вышинского

Сегодня, 12:52

Украинская фемида занимается рассмотрением дела задержанного руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержание которого прогрессивное сообщество считает незаконным. Для обеспечения незаангажированности процесса, его рассмотрение было перенесено в городской суд Херсона.

Задержание Кирилла Вышинского многие эксперты считают довольно необоснованным, несмотря на это украинские власти уверенны в том, что журналист занимался подрывной деятельностью в стране. Доказательства, которые были собраны прокуратурой не имеют под собой оснований. Решено, что процесс по данному делу будет проходить в городском суде Херсона. Такие меры предпринимаются для незаангажированности процесса.

Адвокат задержанного Андрей Доманский заявил, что сегодня 15 июня в суде Херсона пройдет рассмотрение ходатайства по делу Вышинского. Какое ходатайство будет рассматриваться, защита пока не знает. Известно, что задержанному удалось перед началом заседания пообщаться со своим отцом. На судебном заседании присутствуют и представители ОБСЕ.

Напомним, что ранее Владимир Путин во время визита в Китай заявил, что обсуждал ситуацию в отношении Кирилла Вышинского со своим украинским коллегой. Результаты их беседы не сообщаются.

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