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Россия потребовала от США рассекретить данные по «Новичку» и уничтожить химоружие

Сегодня, 11:18

Британская поговорка о том, что не следует бросать в соседа камнями, если сам живешь в стеклянном доме, полностью себя оправдывает в современных политических реалиях. Неуклюжая и топорная провокация Лондона по делу об «отравлении Скрипалей», вернулась к Западу бумерангом.

Россия в лице дипломатического представительства, потребовала от США рассекретить данные по бинарному нервнопаралитическому веществу «Новичок» и уничтожить свое химоружие, которое продолжает скрывать в своих арсеналах Пентагон после подписанной 21 год назад Конвенции. «Происшествие в Солсбери», которое было призвано в очередной раз демонизировать «режим Путина», обернулось большими проблемами для самого «коллективного Запада».

Как известно, после пропагандистского цунами в «независимых» СМИ, некоторые лидеры стран Евросоюза были вынуждены признать очевидные и нелицеприятные факты. Во-первых, всплыло наружу наличие проб и даже запасов нервнопаралитического вещества типа «Новичок», как минимум, в четырех европейских странах, в том числе и в Великобритании. Во-вторых, внимание мировой общественности переключилось на факт невыполнения США по полному уничтожению химоружия на своей территории. Отсюда возник закономерный вопрос, кому было выгодно и, кто отравил Скрипалей, а также применил химическое оружие на территории Сирии.

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