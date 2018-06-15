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Трамп может попасть в базу данных «Миротворца» из-за слов о Крыме

Сегодня, 11:28

Дональд Трамп заявил, что Крым является собственностью России. Похоже, что президент США изменил свои взгляды на деятельность «Большой семерки».

Михаил Шеремет рассказал, что за слова подобного рода Дональда Трампа могут занести в украинскую базу данных «Миротворец» из-за того, что во время конференции он назвал Крым собственностью России. По мнению российских политиков, Украина может положить конец хорошим отношениям с США и ее президентом. Также опасность грозит и консулам США, которые находятся в Украине. «Как это обычно происходит на территории Украины, посольство могут закидать коктейлями молотова или же преследовать иностранных консулов», - заключил Шеремет. Трамп посчитал Крым русским, потому что там говорят на русском языке, а не на украинском. Белый дом никак не отреагировал на заявление президента.

Напомним, что Крым перешел во владение России после референдума в 2014 году, во время которого большинство жителей полуострова проголосовали за отсоединение от Украины.

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