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Полуостров всегда «плыл» по направлению к РФ. Воссоединение являлось объективной реальностью, которая должны была осуществиться раньше или позже. Госпереворот в Киеве ускорил это событие.

Президент США на саммите G-7 сделал заявление о том, что Крым – российский. Совфед уже отреагировал на это признание Трампа.

Очередной саммит G-7 принимала Канада в Квебеке. Там, неожиданно для его участников, из уст Трампа прозвучало, что он считает Крым частью России. Одновременно он задал вопрос лидерам ЕС, зачем они занимаются поддержкой киевской власти.

Сведения об этом распространены западными СМИ и пока не имеют официального подтверждения, однако, Совфед на них уже отреагировал.

Сергей Цеков, являющийся сенатором от Крыма, отметил, в мире появляется всё больше лидеров, признающих, что полуостров – часть российской территории. Парламентарий сказал, если подобное высказывание Трампа соответствует действительности, он лишь повторил то, о чём говорят все крымчане.

Что касается продолжающейся поддержки Киева западными правительствами, вопрос тоже понятен. На сегодняшний день коррупция там не только не снизилась, но, напротив, набрала невиданные размеры.

Помимо того, продолжил Цеков, власти Украины занимаются постоянными провокациями.

Сенатор высказал уверенность, скоро весь мир признает, что Крым – часть России.