VistaNews.ru


Совфед отреагировал на признание Трампа в том, что Крым – российский

Сегодня, 11:23

Полуостров всегда «плыл» по направлению к РФ. Воссоединение являлось объективной реальностью, которая должны была осуществиться раньше или позже. Госпереворот в Киеве ускорил это событие.

Президент США на саммите G-7 сделал заявление о том, что Крым – российский. Совфед уже отреагировал на это признание Трампа.

Очередной саммит G-7 принимала Канада в Квебеке. Там, неожиданно для его участников, из уст Трампа прозвучало, что он считает Крым частью России. Одновременно он задал вопрос лидерам ЕС, зачем они занимаются поддержкой киевской власти.

Сведения об этом распространены западными СМИ и пока не имеют официального подтверждения, однако, Совфед на них уже отреагировал.

Сергей Цеков, являющийся сенатором от Крыма, отметил, в мире появляется всё больше лидеров, признающих, что полуостров – часть российской территории. Парламентарий сказал, если подобное высказывание Трампа соответствует действительности, он лишь повторил то, о чём говорят все крымчане.

Что касается продолжающейся поддержки Киева западными правительствами, вопрос тоже понятен. На сегодняшний день коррупция там не только не снизилась, но, напротив, набрала невиданные размеры.

Помимо того, продолжил Цеков, власти Украины занимаются постоянными провокациями.

Сенатор высказал уверенность, скоро весь мир признает, что Крым – часть России.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Трамп может попасть в базу данных «Миротворца» из-за слов о Крыме

Глава Крыма не желает быть «сладкой булочкой» для украинских властей

Депутат Госдумы: Вятрович делает болванов из народа Украины‍

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем