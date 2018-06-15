Американцы считают самыми опасными руководителей России и КНДР

Сегодня, 11:18

Американские исследователи изучили мнение американцев в отношении самых опасных лидеров, которые управляют государствами. Особую опасность для жителей США предоставляют лидеры КНДР и России.

Специалисты американского социологического центра Politico провели опрос респондентов с целью изучения их мнения в отношении руководителей мировых государств, которые больше всего их настораживают. Результаты показали, что для жителей США наибольшую угрозу представляют руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын, за его кандидатуру высказалось 43% опрошенных.

На втором месте оказался Владимир Путин, настораживающий 42% респондентов. Примечательно, что сами американцы считают опасным и лидера своего государства – Дональда Трампа (26%) и главу Сирии Башара Асада (5%).

Политические эксперты проанализировали результаты исследования и уверяют, что они являются прогнозируемыми, ведь такие цифры можно назвать общемировой тенденцией. Самым опасным является то, что президент США стал опасным для своих граждан и на это необходимо обратить внимание его советникам.