VistaNews.ru


Американцы считают самыми опасными руководителей России и КНДР

Сегодня, 11:18

Американские исследователи изучили мнение американцев в отношении самых опасных лидеров, которые управляют государствами. Особую опасность для жителей США предоставляют лидеры КНДР и России.

Специалисты американского социологического центра Politico провели опрос респондентов с целью изучения их мнения в отношении руководителей мировых государств, которые больше всего их настораживают. Результаты показали, что для жителей США наибольшую угрозу представляют руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын, за его кандидатуру высказалось 43% опрошенных.

На втором месте оказался Владимир Путин, настораживающий 42% респондентов. Примечательно, что сами американцы считают опасным и лидера своего государства – Дональда Трампа (26%) и главу Сирии Башара Асада (5%).

Политические эксперты проанализировали результаты исследования и уверяют, что они являются прогнозируемыми, ведь такие цифры можно назвать общемировой тенденцией. Самым опасным является то, что президент США стал опасным для своих граждан и на это необходимо обратить внимание его советникам.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

ВЦИОМ: 37% россиян приравнивают сожительство к браку

Япония одобрила новые санкции США против Северной Кореи

Опрос: В Воронеже живут интеллигенты

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем