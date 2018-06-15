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Российский «Терминатор-3» назван «убийцей» ударных дронов США

Сегодня, 11:16

Западные военные эксперты продолжают анализировать новейшие виды российских вооружений, часть из которых, была представлена на прошедшем в мае Параде Победы. Особое внимание аналитиков, привлекла боевая машина поддержки пехоты.

Российский БМПТ «Терминатор-3» уже назван специалистами из Пентагона «убийцей» ударных дронов США. Ранее разрекламированное «смертоносное оружие», коим являются беспилотные летательные аппараты, появившиеся на вооружении американской армии и НАТО, как оказалось, беззащитны перед новейшими боеприпасами «земля-воздух», которые будут применяться «Терминаторами». Главной «изюминкой» разработки, является изменяемая траектория снарядов.

Многофункциональность БМПТ «Терминатор-3» удивляет военных экспертов. Действительно, машина способна уничтожать наземные цели несколькими видами эффективных вооружений, что было продемонстрировано в широком доступе, во время завершающего этапа испытаний на полигоне. Однако зенитные возможности «Терминатора» ранее не рассматривались.

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