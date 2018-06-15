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Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

Сегодня, 10:41

Официальное обращение лидера россиян появилось в Сети. Владимир Владимирович почтил внимание праздник разговенья мусульман, после поста. Телеграмму от главы РФ опубликовали на сайте Кремля.

Президент РФ Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам. Свои слова солидарности Владимир Владимирович выразил в виде телеграммы. Напомним, что указанный праздник имеет особую ценность для мусульман.

Некоторые религиоведы сравнивают его с Пасхой, однако их не стоит ставить в один синонимический ряд. Этот исламский праздник, отмечают традиционно в окончания поста.

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