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«Не спите с иностранцами»: Собчак обвинила депутата Плетневу в расизме

Сегодня, 09:41

Неоднозначное заявление депутата Государственной думы, возглавляющей комитет по вопросам семьи, женщин и детей, сделанное накануне Чемпионата мира по футболу, уже широко обсудили в медиа-пространстве. Однако недавнему кандидату в президенты России удалось отыскать новую крамолу в словах парламентария.

Ксения Собчак на своей страничке в социальной сети обвинила депутата Госдумы Тамару Плетневу в расизме из-за того, что представительница законодательной власти призвала российских девушек «не спать с иностранцами» во время ЧМ-2018. Собчак вырвала из контекста словосочетание «другая раса», заявив, что FIFA могла бы рассмотреть заявление парламентария, как нарушение постулатов программы Say No To Racism и согласие с расовой нетерпимостью.

Тем не менее, несмотря на кажущуюся ортодоксальность взглядов Плетневой относительно «личного выбора», действительно, во время массовых международных мероприятий, существует немалый риск ошибок, которые затем могут привести к личным трагедиям. Даже Фестиваль молодежи и студентов, проведенный в Москве при «советском тоталитаризме» 1958 года, подтверждает это правило. При всей неуклюжести советов Плетневой, ей, как руководителю соответствующего комитета, руководила забота о россиянках, а не «расовая нетерпимость».

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