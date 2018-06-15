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В Госдуме оценивают предложение введения он-лайн голосования на выборах

Сегодня, 09:08

С таким предложением обратился к коллегам зам председатель комитета по образованию и науке. Борис Чернышов настаивает на переведении формата выборов в стране на новый уровень: для экономии бюджета лучшим вариантом станет использование современных технологии идентификации личности при выборе кандидата на пост президента.

Face ID и сканирование отпечатков пальцев поможет определить президента в Российской Федерации. Такое необычное явление может стать реальностью, если в Госдуме утвердят инициативу Бориса Чернышова. По его данным, использование современных технологий уже не новинка для жителей России.

Поэтому в Госдуме оценивают предложение введения он-лайн голосования на выборах. Пользователи социальных сетей не против голосовать через Интернет, более того, такое волеизъявление поможет тысячам избирателей действительно проголосовать за выбранного кандидата и избежать подтасовок в результатах.

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