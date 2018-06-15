Агенты ФБР обвиняют корпорацию Apple в содействии убийцам

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Руководство корпорации Apple заявило об ужесточении защиты выпускаемых ними смартфонов. Такие действия заставили агентов ФБР усомниться в их открытости, ведь таким образом они уже не смогли проверить 7775 телефонов террористов.

Компания Apple всегда славилась особой защитой своих поклонников, поэтому гаджеты данной корпорации имеют наилучшую защиту от киберпреступников. Такие действия все же приветствуются не всеми. Так, глава подразделения ФБР Аристидес Махайрас, который отвечает за расследование киберпреступлений, заявил, что такими действиями Apple просто мешает им работать и покрывает террористов.

По словам специалиста ФБР, в прошлом году они уже не смогли раскрыть информацию на 7775 смартфонах, а каждый из них может привести, как минимум, к одной жертве. Агенты ФБР обвиняют корпорацию Apple и социальную сеть Facebook в содействии убийцам. А заявление руководства купертиновской компании о дальнейших мерах по усилению защиты их гаджетов от взлома вовсе насторожило правоохранителей.

Вслед за обвинениями в адрес Apple, сотрудников ФБР поймали на подтасовке данных – оказывается реально считать они не смогли данные с 1200 мобильных устройств, в то время как заявили о гораздо большем их количестве. Руководство компании по производству мобильных телефонов заявило, что не собирается отступать от своих намерений по усилению защиты гаджетов от взлома. Уже известно, что на устройствах iOS 11 и iOS 12 при длительном неведении пароля будет автоматически отключаться разъем Lightning.