Ученые: Применение «бесполезного» ядерного оружия США принесет погибель американцам

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Специалисты из Мичиганского технологического университета, возглавляемые профессором Джошуа Пирсом, предупредили об этом мировое сообщество. Исследователи подчеркивают, что ядерные запасы Трампа в случае применения не дадут желаемого эффекта и даже не навредят Ирану, Северной Корее или России. Эффект бумеранга ощутят граждане США.

Ученые провели оценку использования Трампом "бесполезного" ядерного оружия, которое есть в наличии на данный момент. Исследовательская группа сделала поразительное утверждение в исследовании, анализирующем последствия применения ядерного оружия. Исследование показало, что развертывание даже 100 единиц ядерного оружия против врага имело бы катастрофические последствия для страны, которая их выпустила. Выводы вызывают беспокойство, если Дональд Трамп не выполнит свое обещание денуклеаризации Северной Кореи после его исторической встречи с Ким Чен ыном.

Президент США пригрозил «полностью уничтожить» Северную Корею и ввязался в словесную войну, в которой он хвастался размером своей «ядерной кнопки». Исследование показало, что ядерный Арсенал, насчитывающий не более 100 единиц оружия, обеспечивает «безопасный» уровень сдерживания. Девять стран, США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея, в совокупности имеют около 15 000 ядерных боеголовок. Только в США насчитывается 6800 ядерных боеголовок, из которых 1800 находятся на действительной службе и развернуты. Поэтому, применение «бесполезного» ядерного оружия США принесет погибель американцам.