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Минобороны США строит радикальную рентгеновскую бомбу

Вчера, 23:12

Новое вооружение позволит выбивать объекты химического и биологического оружия без ускорения химических веществ на большой площади. Работа над проектом начнется в июле и продлится 2 года.

Минобороны США строит радикальную рентгеновскую бомбу, которая позволит поражать химическое и биологическое оружие на большой площади. Сообщается, что американские власти заключили контракт с компанией «Hyperion Technology Group» на разработку прототипа, который поместится внутри существующего корпуса боеголовки, а также может использоваться в ближнем бою.

Скрытый проект «Рентгеновский боеприпас высокой мощности для атаки и поражения оружия массового уничтожения» разрабатывался с 2015 года.

В прошлом году «Hyperion Technology Group» получила боле 980 тысяч долларов для второй фазы проекта, которая подразумевает разработку рентгеновской системы второго поколения. Также деньги направлены на проведение серии испытаний для демонстрации «полезности» полностью разработанного рентгеновского оружия в борьбе с представляющими интерес целями.

Однако подобный проект вызывает опасения, что новое оружие будет использоваться террористами. Тем не менее, отмечают, что бомба будет спроектирована так, чтобы технология, приводящая ее в действие, сжигалась при ударе. Это обеспечит безопасность мирных граждан.

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