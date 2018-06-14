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Украинцы продолжают смешивать политику со всевозможными сферами. На этот раз гневными комментариями осыпают открытие мундиаля.

Украинцы выражают свое недовольство касаемо открытия ЧМ–2018. Под горячую руку попал певец Робби Уильямс, который исполнил песню совместно с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Некоторые пишут, что певец пал в их глазах, выступая в стране, где тысячами убивают людей. Один из комментаторов, вообще, выразил надежду на то, что Уильямс поднимет вопрос об освобождении Олега Сенцова.

Напомним, Робби Уильямс после исполнения песни показал средний палец в одну из камер. Возможно, это был его ответ на критику всех «хейтеров».

Так или иначе, открытие мундиаля состоялось и довольно успешно. А первый матч между сборными России и Саудовской Аравии завершился со счетом 5:0.