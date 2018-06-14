Россия опровергла информацию о приведении Черноморского флота в боеготовность

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Ранее британские СМИ распространяли информацию о том, что данные меры предприняты для противостояния провокациям украинских властей.

Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию о приведении Черноморского флота в повышенную боеготовность, назвав подобные заявления «фейковыми». Сообщается, что силы Черноморского флота работают в штатном режиме, а мероприятия по повышению боевой готовности не были проведены.

Напомним, в британских СМИ распространялась информация о том, что в связи с Чемпионатом мира – 2018, Россия, для предупреждения провокаций со стороны Украины, разместила дополнительные единицы военной техники на территории Азовского и Черного морей. Источники сообщали, что состояние повышенной боеготовности планировалось продлить до 13 июля.