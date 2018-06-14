VistaNews.ru


Россия опровергла информацию о приведении Черноморского флота в боеготовность

Сегодня, 21:15

Ранее британские СМИ распространяли информацию о том, что данные меры предприняты для противостояния провокациям украинских властей.

Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию о приведении Черноморского флота в повышенную боеготовность, назвав подобные заявления «фейковыми». Сообщается, что силы Черноморского флота работают в штатном режиме, а мероприятия по повышению боевой готовности не были проведены.

Напомним, в британских СМИ распространялась информация о том, что в связи с Чемпионатом мира – 2018, Россия, для предупреждения провокаций со стороны Украины, разместила дополнительные единицы военной техники на территории Азовского и Черного морей. Источники сообщали, что состояние повышенной боеготовности планировалось продлить до 13 июля.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ракетчики и артиллеристы Черноморского флота проводят учения под Севастополем

Азовское море готов патрулировать ЧФ для борьбы с «украинским пиратством»

На параде в Ростове поучаствуют корабли Черноморского флота

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем