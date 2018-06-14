Индия отказалась от совместной с Россией разработки СУ-57

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Индийские СМИ, со ссылкой на источник в Министерстве обороны, сообщили о сворачивании 11-летней совместной программы по созданию истребителя 5 поколения. Причина: непреодолимые разногласия финансового и технологического характера.

Власти Индии приняли решение отказаться от совместного с Россией проекта, который оценивается в 9 млрд долларов, по созданию первого индийского истребителя 5 поколения сходного по характеристикам с российским Су-57.

По словам индийских СМИ, в Министерстве обороны Индии сообщили, что и без России имеют доступ ко всем уникальным технологиям, необходимым для создания самолета.

Пока ни Минобороны России, ни индийское оборонное ведомство эту информацию никак не прокомментировали.

В начале 2017 года от Владимира Дрожжова, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству поступила информация о том, что правительством России и Индии была согласована совместная разработка аналогового истребителя на основе российского Су-57. Проект был рассчитан на 11 лет.

Следует заметить, что это соглашение, в случае своего логического завершения, пополнило бы военный арсенал Индии истребителем 5 поколения и позволило бы южно-азиатскому государству стать в один ряд с Россией, Китаем и США.

Индийские власти уже выплатили России 295 млн долларов. Есть мнение, что с учетом текущего состояния проекта, Индия выбросила эти деньги «на ветер».