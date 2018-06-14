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Это заявление президента США произошло ещё на встрече лидеров «большой семёрки». Она закончилась некоторыми результатами, которые даже известные политологи не могли предвидеть.

В частности, Трамп сообщил, что Крым является российским. Это было объявлено лидером США во время ужина с лидерами стран – участниц G7.

Это мероприятие проводилось в Канаде, на территории курорта Ла Мальбе.

Трамп сказал, в основе его вывода лежит то, что весь Крым общается на русском языке. Президент США считает это абсолютным признаком идентичности, с которой себя соотносят жители полуострова.

После этого Трамп высказал то, что он недоумевает, почему Европа «упёрто» продолжает считать Крым украинским. Украину лидер США назвал в качестве «самого коррумпированного в мире государства».

Политологи после того, что заявил Трамп по этому вопросу, в полном замешательстве.

Если это является поворотом во внешней политике, это может плохо закончиться для Европы. А, если, как всегда, пошутил, то подумать всё равно придётся.

Россия в этом вопросе придерживается твёрдой позиции. Крым – российский, и нечего обсуждать. Трамп себе это может позволить. Уважаемый лидер с деньгами. Россия не запрещает, а караван идёт правильным путём. Это знают даже верблюды, тащащие на себе груз.