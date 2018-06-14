Собянин поздравил сборную России с победой

Сегодня, 20:39

Сегодня наконец-то состоялся долгожданный матч между Россией и Саудовской Аравией, который закончился крайне неожиданно для всей страны.

Сборная России по футболу одержала победу со счетом 5-0. Было видно, что ребята готовились и днём и ночью, чтобы сделать лучше, чем ожидают остальные, и справились просто на все сто процентов, порадовав целую страну результатами.

В своём Twitter мэр Москвы Сергей Собянин так же не остался в стороне, и поздравил всех с победой, написав: "До начала матча волновался, чтобы болельщики вовремя добрались и вошли на стадион. Затем за открытие мундиаля. Когда был забит первый гол, я подумал, что это прекрасное начало. После пятого мяча нашей сборной было ощущение полного праздника. Молодцы! Россия, вперед!!".