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Сирийская армия оборудует старые танки тепловизорами

Сегодня, 19:16

Военные уверены, что такого рода модернизация позволит эффективно вести боевые действия в тёмное время суток.

Сирийская армия всеми силами пытается улучшить состояние боевой техники, не имея при этом ни средств, ни времени. Из положения специалисты выходят с помощью смекалки. На старые советские танки Т-55, которым уже более полувека, танкисты устанавливают современные тепловизоры. Обычно армия оборудует данными приборами более новые танки Т-72, однако в последнее время, ввиду дефицита техники, было принято решение расширить модернизацию. Тепловизоры пришли на смену инфракрасным приборам, которые в боевых условий часто выходили из строя. Более того, такое оборудование было неэффективно на дистанциях свыше 100 метров. Сирийские военные надеются, что обновление позволит эффективно вести боевые действия в тёмное время суток.

Ранее в США назвали фейком запуск ракеты с Су-57 в Сирии. Эксперты уверены, что высшее военное руководство России не стало бы рисковать перспективной разработкой в стране охваченной гражданской войной, где поблизости находятся границы союзников США.

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