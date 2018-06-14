Китайские аналитики назвали войну в Сирии «смертельной схваткой России и НАТО»

Сегодня, 17:42

Многие считают, что военный конфликт в Сирии представляет собой гражданскую войну правительства с боевиками оппозиции. Однако Китай выразил другое мнение.

Известно, что Сирия имеет стратегически важное территориальное расположение, так как находится на пересечении 5 морей. Именно поэтому считать конфликт гражданской войной недостаточно правильно. Такое мнение выразили китайские аналитики, и назвали войну в Сирии «смертельной схваткой России и стран-участниц НАТО».

Сообщается, что для России важно иметь влияние в сирийском регионе. С этой целью там и была возведена военная база РФ. Если бы власти страны этого не сделали, то территорию бы заняли иные военные силы, которые настроены против России. Это повлекло бы за собой угрозу национальной безопасности на юге Российской Федерации.

Специалисты отмечают, что именно вышеупомянутые факторы послужили предпосылкой оказания различных видов помощи Россией правительству Сирии. Вследствие этого, за достаточно короткий промежуток времени обстановка в регионе улучшилась, а оппозиция понесла многочисленные потери.

Отмечается, что военное правительство США пустило на поверхность Черного моря свою боевую технику. Это сделано с целью оградить России дорогу к Сирии, которая лежит через территорию моря. Также, США ввели в Черное море флотилию НАТО, дабы надавить на власти РФ, которые считают Черное своей собственностью.

Китайские аналитики отмечают, что глава РФ Владимир Путин придерживается жесткой позиции, заявив, если корабли НАТО не выведут из региона, то России придется прибегнуть к жестким мерам. Сообщается, что все корабли НАТО находятся под прицелом российских ракет, которые расположены на территории Крыма, а также в повышенной боевой готовности находятся Военно-морской флот и Воздушно-космические силы Российской Федерации.