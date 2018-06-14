Рябков: Сокращение ядерного потенциала России составило 85%

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Тенденция всеобщего избавления от оружия массового поражения продолжает действовать в мире. Хотя, в последнее время, действия некоторых стран Запада понуждают задуматься, следует ли это делать.

Сергей Рябков, являющийся в МИД РФ заместителем его руководителя, сообщил следующее. Согласно предоставленной им информации, сокращения ядерного потенциала, который был у России 30 лет назад, составило почти 85%.

Рябков сделал своё сообщение во время выступления на конференции, которая посвящена тому событию 50-летней давности, когда был заключён Договор о том, чтобы ядерное оружие не распространялось.

Дипломат отметил, что вклад России в реализацию этого документа трудно переоценить. Москва строго соблюдает взятые на себя согласно нему обязательства.

Сокращение её ядерного потенциала за последние 30 лет можно назвать беспрецедентным. Он уменьшился на 85%.

Владимир Путин назвал тему о ядерном оружии «очень чувствительной». Глава РФ полагает, что ни одна из стран мира не должна делать шагов, которые могли бы вызвать «глобальную катастрофу».