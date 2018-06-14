Политик также отметил, что это неизбежно в будущем в любом случае.
Жириновский негативно высказался о повышении пенсионного возраста в России
Сегодня, 17:24
"Мы инициативу по повышению пенсионного возраста поддерживать не хотим. Но вместе с тем нужно объяснять избирателям, что в перспективе это все равно неизбежно" - заявил Жириновский.В пример своему мнению лидер партии ЛДПР представил законы о пенсионном возрасте в США. Там, по словам Владимира Жириновского, власти рассматривают инициативу поднять пенсионный возраст до 70 лет. Такие новшества политик объяснил тем, что демография в России и США находится примерно на одном уровне. У большинства семей по одному ребенку, а если тенденция снижения числа работающих граждан будет продолжаться, то некому будет формировать пенсионный фонд. Жириновский считает, что в России пенсионный возраст нужно было повышать еще во времена СССР, так как тогда подобная ситуация уже начинала усугубляться. В таком случае российские граждане не ощутили бы кардинальных изменений, которые наблюдаются сейчас. Жириновский подвел итог, что власти сами "разбаловали" народ.
Женя Цветаева - Корреспондент РИА VistaNews